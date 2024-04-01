انتحار العامل المصري منقذ سفينة "ايفير جيفين"

أقدم المواطن المصري أحمد عزت، أحد عمال قناة السويس على الانتحار، حيث قام بشنق نفسه بأحد الأوناش، وفقا لما ذكره موقع "مصر تايمز" المصري.

إقرأ المزيد

وكشفت مصادر مقربة منه أنه كان يمر بخلافات عائليه تسببت في دخوله حالة من الاكتئاب والعزله ، و كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك "ابقوا افتكروني بالخير".

وأكدت المصادر أن "أحمد عزت" هو أحد عمال قناة السويس الذين استطاعوا منذ 3 سنوات تعويم السفينة الجانحة العملاقة "إيفر جيفين" بعدد من اللودرات، مشيرة إلى أن "أحمد استمر وحده في العمل 17 ساعة متواصلة بدون نوم لحد ما ربنا جعله سبب هو وزمايله في تعويم السفينة تاني".

ووأضافت المصادر: "أحمد بعد ما خلص مهمته نام جنب البلدوزر اللي بيسوقه تحت السفينة واتصور صورة الإنتصار الشهيرة دي اللي نقلتها كل وسائل الإعلام العالمية".

ونعت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية ببالغ الأسى أحمد عزت وقالت في بيان لها : بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تنعى اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية فقيدها الزميل احمد عزت سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

المصدر: مصر تايمز