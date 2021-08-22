 
مباشر

إدارة قناة السويس تعلق على عبور سفينة "إيفر جيفن" للمرة الأولى بعد جنوحها

أخبار العالم العربي

إدارة قناة السويس تعلق على عبور سفينة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
سفنة إيفر غيفن التي جنحت في قناة السويس المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r40g

أشاد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، بمرور سفينة "إيفر جيفن" من القناة للمرة الأولى بعد جنوحها، مؤكدا أن مرورها "دليل على الثقة في قناة السويس".

 وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم"، قال الربيع إن "مرور السفينة يدل على أن عملية إنقاذها كانت ناجحة بكل المقاييس، خاصة أنها خرجت من الأزمة دون أية أضرار، سواء في جسمها أو الحمولات".

إقرأ المزيد
شاهد.. لحظة خروج سفينة
شاهد.. لحظة خروج سفينة "إيفر جيفن" من قناة السويس ورد فعل المصريين

وأضاف أن "استراتيجية هيئة قناة السويس أثناء أزمة السفينة الجانحة كانت تهدف لحل الأزمة في إطار الحفاظ على عملاء القناة، كما أن مصر حرصت على أن تكون مفاوضات الإفراج عن السفينة بعيدة عن المحكمة".

وأشار إلى أنه "بعد مكوث السفينة 11 يوما لجأنا إلى المحكمة لإعداد حجز تحفظي قانوني على السفينة"، مؤكدا أن "أسطول الشركة سيمر من قناة السويس بعد الأزمة، وهو دليل على الثقة في القناة، كما أن مالك السفينة وجه الشكر والتقدير لهيئة قناة السويس، على ما بذلوه من مجهودات في تعويم السفينة".

وتابع أن "إدارة القناة تعمل على توسعة وتعميق جنوب القناة، وهذا من شأنه تحسين المرور في جنوب القناة بنسبة 28%".

ولفت إلى أن "عدد مرات مرور سفينة "إيفر جيفين" في قناة السويس وصلت لـ22 مرة، والقناة تدفع بقاطرتين ومرشدين على درجة عالية من الكفاءة مع السفن ذات الحمولة الكبيرة، وهو إجراء عادي جرى تطبيقه".

المصدر: "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا