شاهد.. لحظة خروج سفينة "إيفر جيفن" من قناة السويس ورد فعل المصريين

رافقت مجموعة من القاطرات المصرية الصغيرة سفينة "إيفر جيفن" بعد الوصول إلى تسوية مع الشركة المالكة وخروجها من قناة السويس.

بعد التحفظ عليها لأكثر من ثلاثة أشهر، غادرت سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" موقعها الاضطراري في قناة السويس.

ودام احتجاز "إيفر غيفن" التي تعد من أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم 107 أيام، بعد أن أسفرت حادثة جنوحها في مارس الماضي عن تعليق حركة الملاحة بقناة السويس لمدة ستة أيام ما جلب خسائر مالية هائلة قدرها الجانب المصري بـ916 مليون دولار.

وتم الإفراج عن "إيفر غيفن" على خلفية توصل الجانب المصري والشركة المالكة للسفينة إلى اتفاق التسوية الذي من المقرر إبرامه بشكل نهائي اليوم.

المصدر: نوفوستي