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مصر.. شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بصرف 500 جنيه إضافية لفئة من المواطنين بمناسبة عيد الفطر

مجتمع

مصر.. شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بصرف 500 جنيه إضافية لفئة من المواطنين بمناسبة عيد الفطر
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وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل، بمناسبة عيد الفطر.

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وفي بيان له، أعلن "بيت الزكاة والصدقات" يوم الأحد، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر أبريل 2024 اليوم الاثنين من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الفطر المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

وأضاف "بيت الزكاة والصدقات" أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج "سند" الذي يعتبر أحد أهم البرامج التنموية له، لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها. 

وفي سياق آخر، أشار "بيت الزكاة والصدقات"، تحت إشراف الإمام الأكبر أحمد الطيب، انتهاء المسح الشامل لقرية "قلبشو" بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار الخطة التنموية له، خلال شهر مارس 2024م.

وبين أن فريقا من باحثيه ومسؤولي فرع البيت بالمنصورة، كشف أن المستوى المعيشي لأهالي قرية قلبشو، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، والبالغ تعداد سكانها 9000 نسمة، متدن، وأغلب بيوت القرية مبنية من طابق واحد من الطوب الحجري ومسقوفة بالخشب.

وذكر فريق البحث أن هناك 458 حالة من الأسر الأَولى بالرعاية بالقرية في احتياج لتطبيق برامج الإعانات الشهرية والغارمين وستر وغطاء وصحة، لتصبح قادرة على مواجهة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية للأُسر.

المصدر: "القاهرة 24"

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