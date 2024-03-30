عالم أزهري: الصلاة بمساجد الأضرحة صحيحة وزيارة أماكن الصالحين مطلوبة

أكد أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الصلاة بمساجد الأضرحة صحيحة، موضحا أن "زيارة أماكن الصالحين مطلوبة"

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وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح أحمد عمر هاشم، قائلا: "إن آل بيت الرسول صلى عليه وسلم لهم مكانة كبيرة لدينا، وقرر الإسلام أن نصلي ونسلم عليهم في كل صلاة بكل تشهد، ومن لم يقل تشهد وعلى آل سيدنا محمد في الصلاة فصلاته ناقصة".

وأضاف هاشم: "الصلاة صحيحة في المساجد التي بها أضرحة وزيارة أماكن الصالحين أمر مطلوب..والقرآن كرم آل بيت النبي، وقبر الرسول والصحابة والتابعين في المسجد النبوي وتتم زيارتهم".

وأشار العالم الأزهري إلى أن "الرحال تُشد للمسجد الحرام والنبوي والأقصى بسبب فضل الصلاة فيهم، وليس حراما شد الرحال لزيارة الصالحين وزيارة الموتى وزيارة القبور"، لافتا إلى أن "فضل الصلاة في المسجد الحرام 100 ألف صلاة، والمسجد النبوي بـ1000، والأقصى بـ500 صلاة، ولهذا تُشد الرحال إليهم".

وقال أحمد عمر هاشم إنه "لا يجوز أن نطلب الدعاء من ولي وإنما من الله لأنه لا وسيط بين الله والإنسان"، مختتما: "الذي يُطلب منه ويُسأل هو الله سبحانه وتعالى".

المصدر: "القاهرة 24"