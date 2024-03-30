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خبير سعودي يكشف موعد عيد الفطر المتوقع (فيديو)

مجتمع

خبير سعودي يكشف موعد عيد الفطر المتوقع (فيديو)
AFP
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كشف خبير الطقس والمناخ السعودي خالد الزعاق عن موعد عيد الفطر المتوقع لهذا العام.

وظهر خالد الزعاق في مقطع فيديو بإحدى المناسبات أشار فيه إلى أنه يتوقع أن يحل عيد الفطر يوم الأربعاء 10 إبريل، حيث قال: "ما زلت صامداً على حدسي بأن العيد الأربعاء 10 أبريل إن شاء الله".

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كما تطرق مركز الفلك الدولي إلى تحديد موعد العيد المتوقع، وجاء في بيان له: "باعتماد رؤية الهلال: الأربعاء 10 أبريل.. عيد الفطر السعيد".

المصدر: RT

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