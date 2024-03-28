هولندا تطرد لاجئا ضبطته في فعل مشين (فيديو)

قالت الصحافة الهولندية إن مواطنا تركيا أقدم على اغتصاب بقرة تدعى "لورا" مرارا وتكرارا في حديقة "وولدريك" بمدينة أنشيده، مما أدى إلى اعتقاله وترحيله إلى بلاده.

وقال مدير حديقة الحيوان إن لقطات كاميرات الأمن أظهرت مواطنا تركيا يدعى "م.أ" وهو يسحب البقرة إلى الحظيرة مع القش ثم يقوم بتسوية بنطاله.

واعتقلت الشرطة المتهم بعد الكشف عن الحادثة، واحتجزته في مركز خاص لمدة 4 أسابيع، ثم تم ترحيله من هولندا.

وفي حديثه عن "م.أ" الذي عاد إلى تركيا، قال مدير حديقة الحيوان: "إنه أمر مؤسف، لأنني أود أن أراه ينال العقوبة التي يستحقها".

Adam inege tecavuz ettigi icin degil yillardir illegal bir sekilde (oturum izni olmadan ) yasadigi icin sinirdisi edilmis. Yani bu olay yuzunden polis yakalayinca kacak oldugunu gormusler ve sinirdisi etmisler. Pkk'lilar sirf Türk diye bu yalani cikardilar. Haberin gercegi budur pic.twitter.com/490NWn6git — Selanikli (@1881selaniknl) March 27, 2024

من جهته، كتب الصحفي التركي إبراهيم على حسابه في منصة "إكس": "تتحدث الصحافة الهولندية عن المواطن التركي محمد الذي اغتصب البقرة التي تدعى لورا مرارا" وتكرارا".

وأضاف: "تم القبض على محمد وتم ترحيله فيما بعد إلى إسطنبول، لكنه لم ينال أي عقوبة. وتظل لورا متوترة للغاية ومضطربة حول الناس".

وشارك أحد المتابعين للصحفي مقالا من صحيفة هولندية، معلقا: "تم ترحيل الرجل ليس لأنه اغتصب البقرة، ولكن لأنه كان يعيش بشكل غير قانوني (بدون تصريح إقامة) لسنوات. لذلك، عندما قبضت عليه الشرطة بسبب هذه الحادثة، رأوا أنه سيهرب وقاموا بترحيله".

المصدر: "Mynet+ RT"