الشيشان.. الوزير دوداييف يشارك عائلة فلسطينية الإفطار في رمضان (فيديو)

أعلن وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام في جمهورية الشيشان، أحمد دوداييف أنه زار عائلة فلسطينية في الشيشان وتناول مع أفرادها الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وفي قناته على "تليغرام" قال المسؤول:" بدعوة من إخواننا الأعزاء من فلسطين ذهبت لتناول الإفطار في قرية أفتوري، قدمت لنا عائلة عبد النور المأكولات الفلسطينية التقليدية، جميع أفراد الأسرة البالغين يعملون اليوم، والأطفال التحقوا بمؤسسات التعليم العام".

وأضاف:" في إطار غير رسمي، تحدثنا عن كيفية استمرار عملية التكيف لدى اللاجئين من غزة. وأشاروا إلى أنهم يشعرون بالراحة في العيش والعمل في جمهورية الشيشان. وقالوا إن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الشيشان والفلسطينيين، وأنهم يرون مستقبلهم هنا في المنطقة.. أود أن أشير، إلى أنه وبالإضافة إلى الأمور الأخرى، يتم حاليا حل مسألة تسجيل اللاجئين الفلسطينين الذين يعيشون على أراضي جمهورية الشيشان، كما يتم تشييد منطقة سكنية ليكون بإمكانهم العيش فيها".

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وفي المنشور قال دوداييف أيضا:"جميع المسائل المتعلقة بقدوم النازحين الذين أجبروا على الخروج من غزة يتم الإشراف عليها شخصيا من قبل رئيس جمهورة الشيشان، أخي العزيز رمضان أحمدوفيتش قديروف، وبفضله لا يحتاج الفلسطينيون الذين يعيشون في جمهورية الشيشان إلى أي شيء..".

المصدر:RT