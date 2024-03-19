السعودية..مقطع فيديو لمشاجرة جماعية بين أجانب يثير غضبا والسلطات تتحرك (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، القبض على تسعة مقيمين ظهروا في مقطع فيديو يوثق مشاجرة بينهم.

وأعلن الأمن العام السعودي في بيان له أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قبضت على تسعة مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والفلبينية، ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم".

وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على آخرين.

كما أكد الجهات الأمنية تتتبع من وثق ونشر المحتوى المرئي للقبض عليه، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (9) مقيمين إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم. pic.twitter.com/NnYnscC5ze — الأمن العام (@security_gov) March 19, 2024

وأثني نشطاء على منصة "إكس" على عمل قوات الأمن، مشيديم بدورهم، حيث كتب أحدهم قائلا: "وش هذه !! كفو والله"، كما أعرب آخرون عن غضبهم من تصرف هؤلاء الأجانب، وقال أحدهم معلقا: "يستاهلون..المفروض الأجانب لهم عقاب خاص وقوي علشان يردعون "، وعلق أحدهم بالقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل..لا فكروا في ذوق عام ولا في شرطة تجيب حقهم!"

وش هذه !!

كفو والله — MD.Mustafa (@anamadrede12) March 19, 2024

المصدر: RT