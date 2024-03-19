الكشف عن صورة معدلة للملكة البريطانية الراحلة مع أحفادها.. من التقطتها؟

تم الكشف عن صورة معدلة جديدة التقطتها أميرة ويلز كيت ميدلتون للملكة الراحلة إليزابيث الثانية مع أحفادها، وفقا لوكالة "غيتي" التي فحصت الصورة بعد فضيحة صورة الأميرة في عيد الأم.

وأحدث صورة للعائلة المالكة التي تواجه التدقيق التقطها ميدلتون (42 عاما) في أغسطس 2022 ونشرها قصر باكنغهام في 21 أبريل 2023 لتكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي كانت ستبلغ 97 عاما في ذلك اليوم.

وفي الصورة، تجلس الملكة الراحلة على أريكة مع 10 من أحفادها داخل قلعة بالمورال.

لكن في ملاحظة جديدة للمحرر، حذرت Getty Images من أن الصورة "تم تعديلها رقميا من المصدر".

وقامت الوكالة بوضع علامة على الصورة بعد إعادة فحص الصور التي نشرتها العائلة المالكة بعد أن اعترف ميدلتون بتحرير صورة عائلية لعيد الأم.

يبدو أن الصورة تحتوي على العديد من الشذوذات كما ذكرت صحيفة "التلغراف".

ويمكن رؤية أحد أكثر التناقضات الصارخة على جانب التنورة الخاصة بالملكة، حيث يبدو أن النمط المنقوش تم قصه وإعادة وضعه في الصورة.

الأريكة الخضراء التي تجلس عليها الملكة لها انحراف بجوار حفيدة الحفيدة سافانا فيليبس وتحت يد الأمير جورج.

ويمكن رؤية رقعة من اللون الأسود خلف لون قميص جورج، حيث ينبغي أن يكون نمط فستان ابنة عمه.

وتظهر أيضا بقعة داكنة بجوار أذن الأمير لويس بالإضافة إلى مخطط خشن يكشف عن ألوان أخرى خلف صورته الظلية. ويمكن رؤية شريط آخر من الألوان المتعرجة والعشوائية بجوار ذراع الأريكة مباشرة.

في الأسبوع الماضي، أصدرت وكالات الأنباء الرئيسية تحذيرا لصورة نشرتها ميدلتون لنفسها ولأطفالها الثلاثة بعد أن اكتشفت أنه تم التلاعب بها، وقررت سحبها من التداول.

واعترفت الأميرة لاحقا بتحرير الصورة. وقالت في بيان: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانا بإجراء تجارب التحرير. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس".

المصدر: "نيويورك بوست" + RT