مصر.. النيابة العامة تصدر بيانا بشأن حريق"استوديو الأهرام" الهائل

أصدرت النيابة العامة المصرية يوم الأحد بيانا بشأن الحريق الهائل الذي نشب في "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية.

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وقالت النيابة في بيانها: "رصدت النيابة العامة، فجر أمس السبت الموافق السادس عشر من مارس لعام 2024) نشوب حريق هائل بـ"استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور، انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبان قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ستا وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليا، وباقي الوحدات محترقة جزئيا".

وأضاف البيان: "وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددا من العاملين به، فشهدوا جميعا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة".

وتابعت النيابة في بيانها: "هذا وقد ندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه، لبيان سبب اندلاع الحريق وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان:

- الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح.

- الثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه.

- الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها كلفت الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة، لافتة إلى أنه جار استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.

المصدر: RT