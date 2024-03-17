"القسام في شوارع القاهرة"..ناشط مصري شهير يثير تفاعلا بصورة له تضامنا مع غزة (صورة)

أثار الناشط المصري المعروف أحمد دومة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشره صورة له وهو يرتدي كنزة عليها شعار كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وشارك أحمد دومة في حسابه على منصة "إكس" صورة برتدي فيها كنزة طبع عليها شعار القسام والآية الكريمة: "فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".

وعلق على الصورة قائلا: "القسام في شوارع القاهرة".

القسام ، في شوارع القاهرة pic.twitter.com/oVSLZkMYEG — Ahmed Douma (@AhmedDouma89) March 17, 2024

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع الصورة، حيث علق أحدهم قائلا: "القسام في قلوب الملايين من هذه الأمة"، وأضاف آخر: "نتفق أو نختلف لك كل التحية".

القسام في قلوب الملايين من هذه الأمة — سعيد المسكري (@saidsaif) March 17, 2024

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المصدر: RT