مصر.. أحكام مطولة بالسجن على 6 متهمين في قضية "الأدوية الكبرى"

حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية على المتهمة الأساسية في قضية تهريب أدوية السرطان، و3 سنوات على 5 متهمين آخرين مع غرامة مالية.

وكشفت التحقيقات مع 35 متهما واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بقضية "الأدوية الكبرى"، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام المتهمة (تاجرة ملابس) بالاتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.

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وتتضمن هذه القضية تهريب أدوية سرطان محظورة من فرنسا لمصر،وقامت النيابة العام الماضي بإحالة 35 متهما للتحقيق في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية