مواقع التواصل تضج بصور الأمير السعودي الراحل سعود الفيصل في ذكرى دخول "درع الجزيرة" إلى البحرين

استذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل ودوره الخليجي والدولي الذي أفضى إلى دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين في منتصف مارس2011.

وفي الذكرى الـ13 لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للأمير سعود الفيصل، حيث كتب أحدهم معلقا: "مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: الأمير سعود الفيصل "رحمه الله" دافع عن البحرين في مؤامرة 2011 وكأنه هو وزير خارجية البحرين"، وأضاف آخر: "نستذكر ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (هيلاري) في مُذكراتها: حذرتُ وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل من إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين عام لأن ذلك قد يُسبب أزمة بين أمريكا والسعودية ولكن الأمير سعود أغلق الهاتف في وجهي وتم إرسال القوات"..محبة السعودية واجب".

مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة:

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الأمير سعود الفيصل "رحمه الله" دافع عن البحرين في مؤامرة 2011 و كأنه هو وزير خارجية البحرين🇸🇦🇧🇭

.#ذكرى_دخول_درع_الجزيرةpic.twitter.com/epQ2NyQ11Y — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) March 14, 2024

نستذكر ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة(هيلاري)في مُذكراتها

حذرتُ وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل من إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين عام لأن ذلك قد يُسبب أزمة بين أمريكا والسعودية

ولكن الأمير سعود أغلق الهاتف في وجهي

وتم إرسال القوات🇧🇭🇸🇦

محبة السعودية واجب❤️ pic.twitter.com/CE9Dd0gfwT — عمرو بن حويل النهدي (@NahdiOmer) March 15, 2024

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ورحل الأمير سعود الفيصل عن عالمنا في التاسع من يوليو 2015 عن عمر يناهز 75 عاما.

ويعد أحد أكبر رجالات السعودية وأبرز القادة السياسيين في العقود الأخيرة، ووزير الخارجية الأسبق للمملكة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج قرر في دورته الثالثة (المنامة، نوفمبر 1982) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة.

ويقع مقر القيادة العسكرية الموحدة في العاصمة السعودية الرياض.

الأمير #سعود_الفيصل "رحمه الله" لقن #أوباما أبان فترة رئاسته لأمريكا درساً في السياسة، دافع عن وطنه السعودية و دافع عن البحرين ودافع عن مصر و تصدى للأطماع الإيرانية بالدول العربية و أفشل مشروع الربيع العبري.

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- هذه اللحظة التي لن ينساها الارعن #أوباما👇

._درع_الجزيرة pic.twitter.com/kMKK4S6bUy — خالد بن أحمد الشميري (@abokhaledso3) March 15, 2024

وتدخلت قوات درع الجزيرة في البحرين وهو تدخل 1200 عسكري سعودي و800 جندي إماراتي تحت لواء قوات درع الجزيرة في البحرين بتاريخ 15 مارس 2011 بناء على طلب حكومة مملكة البحرين بعد اندلاع الأزمة البحرينية في مطلع 2011.

🇧🇭🇸🇦 | بمناسبة #ذكرى_دخول_درع_الجزيرة



نستذكر ما قالته عجوزة الشمطاء وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ( هيلاري كلينتون ) في مُذكراتها📝:



"حذرتُ وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل من إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين عام 2011م، لأن ذلك قد يُسبب أزمة بين أمريكا والسعودية… pic.twitter.com/k9hsozFs9U — أحمد شوقي🇧🇭 (@Bo_shawQii) March 14, 2024

المصدر: RT