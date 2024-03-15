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مواقع التواصل تضج بصور الأمير السعودي الراحل سعود الفيصل في ذكرى دخول "درع الجزيرة" إلى البحرين

مجتمع

مواقع التواصل تضج بصور الأمير السعودي الراحل سعود الفيصل في ذكرى دخول
AFP
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استذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل ودوره الخليجي والدولي الذي أفضى إلى دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين في منتصف مارس2011.

وفي الذكرى الـ13 لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للأمير سعود الفيصل، حيث كتب أحدهم معلقا: "مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: الأمير سعود الفيصل "رحمه الله" دافع عن البحرين في مؤامرة 2011 وكأنه هو وزير خارجية البحرين"، وأضاف آخر: "نستذكر ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (هيلاري) في مُذكراتها: حذرتُ وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل من إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين عام لأن ذلك قد يُسبب أزمة بين أمريكا والسعودية ولكن الأمير سعود أغلق الهاتف في وجهي وتم إرسال القوات"..محبة السعودية واجب".

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ورحل الأمير سعود الفيصل عن عالمنا في التاسع من يوليو 2015 عن عمر يناهز 75 عاما.

ويعد أحد أكبر رجالات السعودية وأبرز القادة السياسيين في العقود الأخيرة، ووزير الخارجية الأسبق للمملكة. 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج قرر في دورته الثالثة (المنامة، نوفمبر 1982) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة.

ويقع مقر القيادة العسكرية الموحدة في العاصمة السعودية الرياض.

وتدخلت قوات درع الجزيرة في البحرين وهو تدخل 1200 عسكري سعودي و800 جندي إماراتي تحت لواء قوات درع الجزيرة  في البحرين بتاريخ 15 مارس 2011 بناء على طلب حكومة مملكة البحرين بعد اندلاع الأزمة البحرينية في مطلع 2011.

المصدر: RT

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