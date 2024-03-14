تفاعل على مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل يد أخيه الأمير عبد العزيز (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو على نطاق واسع ظهر فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يقبّل يد أخيه الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال استقباله للمهنئين بشهر رمضان.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر ولي العهد وهو يستقبل الأمير عبدالعزيز بعز ووقار ويقوم بتقبيل يديه ومن ثم يعانقه.

ولاقى المقطع تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين أكدوا على أخلاق ولي العهد واحترامه وتقديره لأخيه، حيث كتب أحدهم قائلا: "الاحترام وتوقير الأكبر سنا من أعظم صفات آل سعود..لقطة جميلة لسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان مُقبلاً كتف ويد أخاه الأكبر الأمير عبد العزيز بن سلمان حفظهم الله.. آل سعود مدرسة في القيم و الاحترام"، وأضاف آخر: "الأخوة فوق السيادة والملك، وهي من أرق العلاقات وأرقاها، وأَشدها وأقواها..خذوا العبارة من هذا الموقف (تقدير أقوى رجل في العالم اليوم …يُقبل يد أخيه احتراما وتقديرا).. خذوا العبرة يا من تحارب أخاك وتُعاديه على إرث أو مال، أو تسمع كلام الناس فيه … خذوا العبرة من أبناء الملوك قال عز وجل: " وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً"(سورة الفرقان الآية 35)".

الاحترام و توقير الأكبر سناً من اعظم صفات آل سعود🇸🇦

لقطة جميلة لسمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان مُقبلاً كتف و يد أخاه الأكبر الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان حفظهم الله🇸🇦

"آل سعود مدرسة في القيم و الاحترام".🇸🇦 pic.twitter.com/E4eJNBNM93 — مصلح آل مسلّم (@musleh_musllam) March 14, 2024

#محمد_بن_سلمان



"الأخوة "فوق السيادة والملك، وهى من أرقّ العلاقات وأرقاها، وأَشدِّها وأقواها.

خذوا العبارة من هذا الموقف (تقدير أقوى رجل في العالم اليوم …يُقبّل يد أخيه؛ احترامًا وتقديرًا)

خذوا العبرة يا من تحارب أخاك وتُعاديه على إرث أو مال، أو تسمع كلام الناس فيه …

خذوا… pic.twitter.com/bSsBoffTUq — د.عبدالرحمن المالكي (@AalmalkiKsa) March 13, 2024

إقرأ المزيد

المصدر: RT