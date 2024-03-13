"أنقذتها من تشكيل عصابي".. طليق بوسي يرد عليها من السعودية

رد رجل الأعمال المصري هشام ربيع، على تصريحات طليقته المطربة بوسي، التي أدلت بها خلال أحد البرامج التلفزيونية، وذلك أثناء تواجده في السعودية لتأديه أداء العمرة رفقة أسرته.

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وقال هشام ربيع ردا على تصريحات طليقته بوسي: كل الردود بتاعتها عبارة عن كذب، وأنا بصراحة مقدرتش أسكت، كنت لازم أدخل، وأوضح لكل الناس وبالذات أصحابي وأهلي أن الست دي كلامها كذب وبتتنفس كذب، سألتها الأستاذة بسمة سؤال واضح وصريح سبب الانفصال بينكم إيه، فردت بوسي قالت لها أصل الناس كانت بتقوله كلام في ودنه وكلام كده لا يعقل يعني.

وتابع هشام ربيع: أنا بعرفكم وبقولكم الحقيقة طلقت بوسي لأن دخلت بسببها السجن 4 شهور ودفعت عشانها ملايين وخلصتها من تشكيل عصابي مكون من طليقها الله يرحمه ويسامحه وعيلته وخليتها حرة اللهم لك الحمد، وفي الآخر الست دي مجتش زارتني خلال الـ 4 شهور وفي كشوفات في السجن تثبت ده عشان هي بتكذب كتير خرجت من السجن بتتهرب مني وقافلة باب البيت ومش عايزة تقابلني، وده اللى جاب ليا صاعقة ولاقيت نفسي هتجنن.

وأضاف هشام ربيع: الست دي مش قادر أفهم هي معقدة ومريضة وبتاعت مصلحتها وغدارة، أنا مش فاهم حاجة طب أنا كهشام معملتش فيكي حاجة ومع ذلك قلت أنتي بالنسبالي غلطة وأساءت الاختيار، غلطت وإحنا بشر وممكن نغلط، وخلاص هصلح الغلط بأني اطلق الست دي.

وأوضح هشام ربيع: واعتبرت أن شهامتي ورجولتي أنا عملتها مع واحدة في الشارع أو مع جارتي أو أختي أو زوجتي، ودي تربيتي عشان أنا راجل شرقاوي وفلاح وده طبعنا مش هشوف واحدة ست بتستغيث واسكت، ولكن الست دي طلعت ندلة جدًا معايا ولا جت زارتني اللى أنا مسجون عشانها ولما طلعت من السجن قابلتني دي اتهربت وكأن لم يكن شيء.

المصدر: القاهرة 24