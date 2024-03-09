مصر.. المتهم بقتل 3 مصريين في قطر يكشف تفاصيل جريمته مع بدء جلسات محاكمته

بدأت محكمة الجنايات المختصة في مصر اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر.

واعترف المتهم في وقت سابق بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، أمام جهات التحقيق عقب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.

وكشف المتهم أمام نيابة شرق القاهرة، أنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العام خلال العام الماضي، موضحا أنه "قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أياما في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل".

وأوضح أنه "التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له عن فرصة عمل"، مشيرا إلى أنه "أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضي ثم أخبروه أنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأي عمل".

وقال المتهم "إنه اشترى عقارا منوما ووضعه للضحايا في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفا فاستيقظا بعد فترة واكتشفا أنه يحاول سرقتهما فنشبت مشاجرة حادة بينهم".

وتابع: "كانوا دايخين ومش قادرين يتحركوا فقدرت أضربهم وأدبحهم، وبعدها لقيت صاحبهم دخل وشافهم وهما ميتين فحاول يضربني بس أنا طعنته بالسكينة".

وتم التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية، وتم القبض على المتهم بمطار القاهرة الدولي.

المصدر: "القاهرة 24"