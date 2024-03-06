يفيض حبا ومودة.. تفاعل كبير مع فيديو فتاة العريش المنتحرة صحبة صديقتها المبتزة

أظهر فيديو متداول يجمع الشابة المصرية نيرة صلاح المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العريش"، والتي توفيت قبل أيام بعد تعرضها لابتزاز، صحبة زميلتها المتهمة شروق أحمد.

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وجمعت لقطات تفيض حبا ومودة الفتاتين، حيث كانتا في نزهة على شاطئ العريش، وتحديدا عند منطقة الريسة في 8 ديسمبر الماضي، والتقطتا الفيديو كذكرى لهما.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية سبق قالت إن الفتاة تعرضت لضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها الذي قام بدوره بالتدوين على قروب به جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق "واتساب".

المصدر: RT