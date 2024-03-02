"القطة اللي شربت من كوبايتها ماتت".. محامي طالبة العريش يكشف مفاجأة في قضيتها (فيديو)

أكد أحمد سلامة محامي أسرة طالبة العريش المصرية نيرة صلاح، أن النيابة العامة أخذت أقوال أسرتها وأمرت باستخراج جثتها لعرضها على الطب الشرعي مرة أخرى.

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وقال المحامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر"، مساء الجمعة، أن القضية تحظى باهتمام الجميع وعلى كل المستويات.

وذكر أن النيابة العامة تتعامل بنزاهة مع هذا الملف، ورد على الرواية المتداولة بأن الطالبة انتحرت بحبة الغلة، قائلا إن ترويج هذا الأمر جاء قياسا بأن أغلب حوادث الانتحار الشائعة مرتبطة بهذه الحبة.

وتابع: "الله أعلم إن كانت أخدت حبة الغلة أم وُضعت لها"، كما كشف أن قطة شربت من نفس الكوب الذي شربت منه نيرة وتوفيت في الحال.

وأثارت وفاة الطالبة البالغة من العمر 18 عاما، في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة، ضجة كبيرة بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة في "دورة المياه".

واستمعت النيابة العامة إلى الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وأرفقت تقرير مفتش الصحة، وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية، ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.

إلا أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميا وبمواقع التواصل الإجتماعي، قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة، حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها، الذين أكدوا أنهم يشكون بوجود شبهة جنائية.

على إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وجاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الواقعة.

المصدر: RT