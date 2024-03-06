أفادت بوابة Mash الإلكترونية الروسية بأن مسيرة أوكرانية وجّهت ضربة إلى جندي حاول تسليم نفسه للجيش الروسي.

ويشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من بلدة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون. وبحسب قناة "تليغرام"، فإن الجندي الأوكراني قرر استخدام الطريقة المعروفة لدى القوات المسلحة الأوكرانية للاستسلام، وذلك من خلال الاتصال بإذاعة "فولغا" على التردد 149.200.

إقرأ المزيد

وقالت البوابة: "لقد حاول الهروب من الجيش الأوكراني إلى مواقع القوات المسلحة الروسية، ولم يسمحوا له بذلك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن 16 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية سلّموا أنفسهم للجيش الروسي خلال أسبوع واحد.

وللانتقال إلى الجانب الروسي، يمكن للجنود الأوكرانيين استخدام تردد 149.200 الإنساني الذي تم إنشاؤه خصيصا للاتفاق على شروط الاستسلام على الهواء، وقد أطلق عليه اسم "فولغا".

يذكر أن الجنود الروس المشاركين في اقتحام المواقع الأوكرانية كانوا يكتشفون لدى الجنود الأوكرانيين الجرحى والقتلى أجهزة الاتصال مع مجال الموجات المقطوع وهو تردد 149.200، وذلك لمنع الجنود من الاتصال بإذاعة "فولغا" الخاصة بالاستسلام. لكن إرادة الحياة تنتصر على كل حال، والكثير من الجنود الأوكرانيين الرافضين القتال إلى جانب الجيش النازي ينتقلون إلى جانب الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا