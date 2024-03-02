عروس مصرية تنفعل على المأذون أثناء عقد قرانها: أنت بتزعق ليه! (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل عروس مصرية على المأذون، بعد أن طلب منها أن تبصم بشكل صحيح على عقد القران، بطريقة لم تعجبها على ما يبدو.



وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو تفاعلا نشطاً، حين أظهر الفيديو العروس وهي تجلس على طاولة بجوار المأذون والعريس في أثناء كتابة عقد القران على ما يبدو.



وأبان الفيديو العروس وهي تبصم على وثيقة الزواج بينما طالبها المأذون بالضغط على العقد لتظهر البصمة بشكل واضح، في حين سمع خلال الفيديو العروس وهي تتحدث بانفعال قائلة: "أنت بتزعق ليه، بيزعق ليه دا، متزعقليش"، مشيرة إلى أنها تبصم بطريقة صحيحة.

مقطع متداول:



عروس غاضبة بسبب المأذون 😳! pic.twitter.com/rd2c9C2Roo — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 1, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث اعتبر البعض أن العروس على حق، فيما رأى آخرون أن تصرفها خاطئ.

وعلق أحدهم قائلا: "ليه يصرخ عليها بأجمل ايامها"، وأضاف آخر: "العروسة المفروض محد يزعلها ومو من حق المأزون يزعأ عليها".

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المصدر: RT