عقب واقعة أليمة في مصر.. رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوجه نصيحة للفتيات بشأن مواقع التواصل

عقب واقعة انتحار "طالبة العريش" في مصر إثر تعرضها للتهديد والابتزاز الجنسي من زملاء لها في الجامعة، وجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر نصيحة للفتيات بشأن مواقع التواصل.

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وخلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، قال الكاتب الصحفي كرم جبر: "سعيد جدا بصدور تصريحات من المسؤولين بأنه ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة وعدم مجاملة لأحد في ما يتعلق بقضايا الابتزاز الإلكتروني".

وأضاف جبر: "في السنوات الأخيرة كان لدينا 6 أو 7 حالات ابتزاز إلكتروني تم الكشف عنها.. وللأسف في الأرياف الآن أصبحت تلك العادة منتشرة.. وتضع الفتيات صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويضع الشاب عليها تعديلات، وينشرها".

ونصح الكاتب الصحفي كرم جبر، الفتيات، بعدم وضع أي صور لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ماتحطيش صورك أبدا".

وكانت واقعة انتحار طالبة العريش قد أثارت ضجة كبيرة في مصر، حيث أقدمت الطالبة الراحلة نيرة الزغبي (طالبة بكلية الطب البيطري في جامع العريش) بتناول حبة الغلة، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت لهما من قبل بعض زملائها في الجامعة، حيث هددوها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة في "دورة المياه".

المصدر: "صدى البلد"