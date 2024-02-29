مصر.. رسالة من كلية الطب البيطري للتلامذة في قضية "طالبة العريش" التي هزت الرأي العام

أثارت واقعة انتحار "طالبة العريش" في مصر ضجة كبيرة في البلاد خلال الساعات الماضية، خاصة بعد الكشف عن تعرضها للتهديد والابتزاز الجنسي من زملاء لها في الجامعة بطريقة فجة.

هذا وفوجئ زملاء الطالبة الراحلة نيرة الزغبي (طالبة بكلية الطب البيطري في جامع العريش)، برسالة من وكيل الكلية حاتم محفوظ، مفادها بأنه يمنع منعا باتا كتابة أي شيء يخص الكلية أو الجامعة، حيث تم التحذير من أن من يفعل ذلك سيتعرض للمساءلة، وفق ما ذكر موقع "صدى البلد" الإخباري.

وكان بعض الطلاب قد وجهوا اتهامات للجامعة بالتقصير، معتبيرن أنها الجهة الأولى المختصة فى حل الخلاف الذي أدى لإنهاء الطالة نيرة حياتها، وكان باستطاعة الجامعة حل القضية قبل تطورها إلى انتحار الطالبة.

وكان قد تصدر هاشتاغ "حق طالبة العريش" ترند مصر على منصة "إكس"، بعد انتشار قصة نيرة الزغبي، الطالبة في كلية الطب البيطري بجامعة العريش.

وقد انتحرت الفتاة بتناول حبة الغلة، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت لهما من قبل بعض زملائها في الجامعة، حيث هددوها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة في "دورة المياه"، وأثارت مأساتها غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تعرضت الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاما للتنمر والابتزاز الجنسي من قبل زميل وزميلة لها في الجامعة، إذ لم تتمكن من منع ذلك الابتزاز الذي أراد زملاؤها ممارسته عليها، فما كان منها إلا أن اتخذت قرارا بالتخلص من حياتها إثر الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له.

وحدث خلاف بين نيرة وإحدى زميلاتها "ش" في جامعة العريش ، التي قررت بالتعاون مع زميل آخر "ط"، أن يوقعا نيرة في شرك لابتزازها، وبذلك تكون الزميلة المذكورة قد حققت رغبتها في الانتقام.

وبدأت خطة التنمر التي حكاها زملاء نيرة، بقيام الزميلة بالتقاط صورة لـ "نيرة"، داخل حمام سكن الطالبات بالجامعة.

وكان آخر ما كتبته نيرة على صفحة غلافها بالفيس بوك: "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين"

وحكى زملاء نيرة الذين رفضوا ذكر أسمائهم حتى لا يتعرضوا للعقاب من قبل الجامعة، أن زميلة نيرة استغلت الصورة التي التقطتها لنيرة، وأرادت الانتقام منها هي وزميلها الآخر صاحب الخطة، وقاما بالتنمر على نيرة ومارسا عليها الابتزاز، حيث تعرضت لضغط نفسي شديد.

وأكد زملاء نيرة الزغبي أنها ذهبت لأحد المسئولين بجامعة العريش لتحكي له ما تمت ممارسته عليها من تنمر وابتزاز من قبل زميليها، لكنها لم تلق أذان صاغية لمشكلتها، ولم تتمكن نيرة من التعايش مع الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له، فقررت أن تنهي آلامها وتنمرهم بإنهاء حياتها، وابتلعت حبة الغلة، ورحلت عن الحياة".

وشيع أهل قرية ميت طريف طالبة جامعة العريش، ووصفوها بأنها "فقيدة الشباب عروس الجنة الدكتورة نيرة صلاح الزغبي"، وسيطرت حالة من الحزن على القرية.

حالة الحزن الشديدة على نيرة الزغبي سيطرت على أصدقاء نيرة، الذين قرروا المطالبة بحق نيرة ممن تنمروا عليها وابتزوها، وأوصلوها لاتخاذ قرار تخلصها من نفسها، حيث دشنوا هاشتاج "حق طالبة العريش" الذي أثار جدلا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على حكاية طالبة جامعة العريش نيرة الزغبي، وبقلب مكسور قال: "دمكِ في رقبتهم".

المصدر: "صدى البلد" + "فيتو"