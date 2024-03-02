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مشاهد لحوادث طرق إثر الانشغال بغير الطريق..شرطة أبو ظبي تنشر فيديو وتحذر (فيديو)

مجتمع

مشاهد لحوادث طرق إثر الانشغال بغير الطريق..شرطة أبو ظبي تنشر فيديو وتحذر (فيديو)
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نشرت شرطة أبوظبي في الإمارات مقطع فيديو لحوادث سير واصطدام بسبب الانشغال بغير الطريق، في إطار تحذيرها للمواطنين من ذلك.

ففي حسابها على منصة "إكس"، بثت شرطة أبو ظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحوادث تسبب بها الانشغال بغير الطريق في أثناء توقف حركة السير في الطريق وعدم الانتباه.

وشددت على أن "مديرية المرور والدوريات الأمنية تدعو السائقين إلى "الالتزام بقواعد السلامة المرورية" وذلك بعدم الانشغال في أثناء القيادة بأمور أخرى لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وفي أثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق".

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وحذرت السائقين تحديداً من مخاطر الانشغال باستخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وبينت أن غرامة مخالفة الانشغال عن الطريق في أثناء قيادة المركبة بأي صورة هي 800 درهم و4 نقاط مرورية.

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع هذا الفيديو، حيث حذر الكثيرون من هذه التصرفات، لافتين إلى مدى خطورتها على السائق والآخرين، فيما طالب البعض بزيادة العقوبة على المخالفين لما يسببه تصرفهم من أخطار.

مشاهد لحوادث طرق إثر الانشغال بغير الطريق..شرطة أبو ظبي تنشر فيديو وتحذر (فيديو)

المصدر: RT

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