الإمارات.. المذيع الافتراضي "سالم" يثير تفاعلا كبيرا بأسلوبه وطلاقته (فيديو)

أثار المذيع الافتراضي الأول في شبكة أبو ظبي للإعلام، ويدعى "سالم"، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة تقديمه وأدائه الإعلامي.

وقدم مركز الاتحاد للأخبار في الإمارات لمتابعيه، المذيع "سالم" كأول مذيع مصمَّم ليعمل بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

سالم.. المذيع الافتراضي الأول في شبكة أبوظبي للإعلام



مركز الاتحاد للأخبار يقدم لمتابعيه المذيع "سالم".. أول مذيع مصمَّم يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي#مركز_الاتحاد_للأخبار@oloumaldar@AbuDhabiMediapic.twitter.com/icDaE65NJF — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) February 29, 2024

إقرأ المزيد

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع فيديو للمذيع الافتراضي وهو يقدم نفسه باللغة العربية الفصحى، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يعين المذيعين الحقيقيين الصراحة الشخصية الرقمية لغتها العربية الفصحى قوية جدا ومؤثرة وذات صدى يجذب المشاهد".

وقال أحدهم معلقا: "تطور التكنولوجيا يجلب الأخبار المفرحة والمحزنة في نفس الوقت! فرص جديدة تأتي معه لكن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على وظائف الكثيرين".

الله يعين المذيعين الحقيقيين الصراحة الشخصية الرقمية لغتها العربية الفصحى قويه جدا و مؤثره وذات صدى يجذب المشاهد — م. أمين الواحدي (@alwahedi2000) February 29, 2024

المصدر: RT