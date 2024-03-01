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الإمارات.. المذيع الافتراضي "سالم" يثير تفاعلا كبيرا بأسلوبه وطلاقته (فيديو)

مجتمع

الإمارات.. المذيع الافتراضي
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أثار المذيع الافتراضي الأول في شبكة أبو ظبي للإعلام، ويدعى "سالم"، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة تقديمه وأدائه الإعلامي.

وقدم مركز الاتحاد للأخبار في الإمارات لمتابعيه، المذيع "سالم" كأول مذيع مصمَّم ليعمل بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع فيديو للمذيع الافتراضي وهو يقدم نفسه باللغة العربية الفصحى، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يعين المذيعين الحقيقيين الصراحة الشخصية الرقمية لغتها العربية الفصحى قوية جدا ومؤثرة وذات صدى يجذب المشاهد".

وقال أحدهم معلقا: "تطور التكنولوجيا يجلب الأخبار المفرحة والمحزنة في نفس الوقت! فرص جديدة تأتي معه لكن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على وظائف الكثيرين".

الإمارات.. المذيع الافتراضي

المصدر: RT

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