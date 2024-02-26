وقعت ضحية نصب بأحد مواقع الزواج.. اعتقال سيدة أعمال هندية اختطفت مذيعا شهيرا (صورة)

ألقت الشرطة الهندية القبض على سيدة أعمال في حيدر أباد بتهمة مطاردة واختطاف مذيع تلفزيوني بعد أن وقعت ضحية نصب بأحد مواقع الزواج.

وتعرضت بوجيريدي تريشا العضو المنتدب لخمس شركات ناشئة، للخداع بمبلغ 4 ملايين روبية (50 ألف دولار) من قبل منتحل يدعى تشيتانيا ريدي تظاهر بأنه المذيع التلفزيوني المعروف براناف سيستلا.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن المحتال المجهول استخدم صور براناف سيستلا في ملفه الشخصي وأقنع تريشا بالاستثمار في مشروع واعد يعمل عليه ووعدها بعائدات جيدة، وهو ما قامت به دون تردد لإعجابها بالمذيع التلفزيوني الذي كان المتهم يستخدم صورته.

وبعد تحويل مبلغ 50 ألف دولار، توقف المنتحل عن الرد على مكالماتها قبل أن يقوم بحظرها من جميع التطبيقات.

وفي العامين الماضيين وبعد أن أدركت أنها تعرضت للغش بدأت تريشا بالتخطيط لاختطاف المذيع التلفزيوني ظنا منها أنه هو من سرق الأموال وتركها تتعلق به عاطفيا.

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واتصلت سيدة الأعمال بالمذيع الشهير وبالرغم من تأكيد الأخير أن منتحلا استخدم صورته وأنشأ حسابات مزيفة ونصب عليها حتى أنه قدم شكوى إلى الخلية الإلكترونية، لم تصدق تريشا أقواله.

وبمساعدة شريك لها، قامت بالتخطيط لعملية الاختطاف بمراقبة وتتبع المذيع التلفزيوني عبر تثبيت Apple AirTag على سيارة الضحية لملاحقته ومراقبة تحركاته حتى الـ11 فبراير تاريخ تنفيذ العملية.

وفي 11 فبراير الماضي، قام شريك سيدة الأعمال باختطاف الضحية واقتياده إلى مكتبها حيث اعتدى عليه.

وبطريقة ما نجح المذيع الهندي من الإفلات من عملية الاختطاف وتقدم ببلاغ لدى الشرطة الهندية التي ألقت القبض على تريشا ومن ساعدها في التخطيط للاختطاف.

المصدر: "إنديا توداي"