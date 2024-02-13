ملياردير مصري يتعاطف بطريقته مع سيدة من بنات بلده متعففة فقيرة (فيديو)

تفاعل رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، مع مقطع فيديو لسيدة تحدثت عن ارتفاع الأسعار وصعوبات الحياة التي تواجهها، مقدما المساعدة والدعم اللازم بشكل فوري.

وأعاد ساويرس نشر مقطع الفيديو، عبر حسابه بمنصة "إكس" وعلق عليه قائلا: "من يعرف هذه السيدة وابنتها يرسل لي رقمهما".

ممكن لو حد يعرفها يبعتلي تليفونها ؟ عينةً محترمةً من شعبنا ! https://t.co/xHlh8SscDI — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 12, 2024

وأثار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلا ملحوظا من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي عرض بشكل فوري المساعدة للسيدة المتعففة التي ظهرت في الفيديو تتحدث عن معاناتها وصعوبات الحياة التي تواجهها.

وأعرب ساويرس عن تعاطفه مع السيدة وابنتها، كما قدم عرضا واضحا للمساعدة، ودعا أي شخص يعرف هذه السيدة وابنتها للتواصل معه لتقديم الدعم اللازم.

ونقلت السيدة تجربتها الصعبة في مواجهة ارتفاع أسعار اللحم والصعوبات المالية التي تواجهها وعائلتها، مما أدى إلى تعبير الكثير من الناس عن تضامنهم وتعاطفهم معها.

بالمناسبة يعني لسه شايفة الفيديو ده على التيك توك 😐 https://t.co/ccWx7c2azLpic.twitter.com/MKO2v2Kp0I — ..Salma .. (@Salmaanasalma) February 11, 2024

وعلى إثر تفاعل ساويرس السريع، بادر العديد من المستخدمين على منصة "إكس" بالبحث عن هوية السيدة وابنتها، حيث تمكنوا في النهاية من العثور على المذيع الذي أجرى الحوار معهما.

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المصدر: RT