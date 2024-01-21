مصر.. تعليق نجيب ساويرس على تصريحات بشأن قيام والدته بتأسيس جمعية لتنظيف الشوارع يثير تفاعلا (فيديو)

أثار تعليق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريحات محام مصري عن والدة الميلياردير وقيامها بتأسيس جمعية لتنظيف البلد من القمامة حفاظا على البيئة، تفاعلا بمواقع التواصل.

وفي حسابه على منصة "إكس"، قال المحامي خالد أبو بكر متحدثا عن يسرية لوزة، وهي والدة نجيب ساويرس: "هانم من هوانم مصر، وهي السيدة يسرية لوزة، مليارديرة مصرية، وأم نجيب ساويرس وسميح ساويرس وناصف ساويرس... وتزوجت أنسي ساويرس، بدأوا حياتهم في الصعيد وتعرض زوجها لمشاكل كثيرة جدا في حياته.. وربت عيالها تربية راقية جدا في فكرة احترام الأب والأم".

وأضاف خالد أبو بكر أنها "قررت إنشاء جمعية أهلية خيرية غرضها إنها تنظف مصر من الزبالة، لأنها لا تريد أن ترى أسطح المنازل أو الشوارع في مصر فيها زبالة..هي قررت أن تقوم بعمل يفضل مدى الحياة شاهدا على الرُقي..هذه هي مصر الجميلة".

من جهته، أعاد نجيب ساويرس نشر على تلك التصريحات معلقا عليها بالقول: "خالص شكري وامتناني.. ليست لأنها فقط والدتي، لكن لأنها تستحق".

خالص شكرى و امتنانى .. ليست لانها فقد والدتى لكن لإنها تستحق 🙏❤️ https://t.co/lH4uHlgbCN — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 20, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق ساويرس، حيث كتب أحدهم معلقا: "سيدة فعلا جميلة ومحترمة، والحديث معاها يكشف جوانب أكثر من الرُقي والوطنية الشديدة والخُلق الطيب"، وأضاف آخر: "عائلة راقية ومكافحة ومن جد وجد يستاهلوا كل اللي هما فيه لأن كل واحد فيهم عمل دوره..الأم قامت بدورها والأب قام بدوره والأبناء قاموا بدورهم..ربنا يحفظكم من كل شر..حقا إنها عائلة محترمة جدا وكل اللي اتحكالي من أصحابي عنهم خلاني أعشقهم..عيلة مكافحة ومحبه للحياة ونفسيتهم سوية".

سيدة فعلاً جميلة و محترمةً و الحديث معاها يكشف جوانب أكثر من الرُقىّ و الوطنية الشديدة و الخُلق الطيب . — Seham Eltayeb (@EltayebSeham) January 21, 2024

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المصدر: RT