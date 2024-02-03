السعودية.. "الغذاء والدواء" ترد على فيديو صادم للعثور على حشرات داخل النودلز (فيديو)

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على سؤال أحد المواطنين عن صحة فيديو صادم متداول لشخص يتفحّص محتويات النودلز تحت المجهر وتظهر فيها حشرات غريبة.

وفي التفاصيل، نشر أحد رواد مواقع التواصل في حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو قال ناشروه إنه لـ"شخص أدخل الأندومي تحت المجهر، ليكتشف الصدمة".

وتوجه الناشر للهيئة بالسؤال: "هل ما تم نشره حقيقي؟ وهل ممكن تعدي مثل هذه الأمور وتصل أسواقنا؟ لأنه صراحة المقطع أقلقني".

وجاء رد الهيئة: "تحية طيبة، تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخليا للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي".

تحية طيبة، تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخلياً للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 2, 2024

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المصدر: RT