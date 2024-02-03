 
مباشر
عاجل
مراسلنا في اليمن: انفجارات تهز صنعاء نتيجة غارات أمريكية وتحليق مكثف للطيران في أجواء المدينة

السعودية.. "الغذاء والدواء" ترد على فيديو صادم للعثور على حشرات داخل النودلز (فيديو)

مجتمع

السعودية..
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwq9

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على سؤال أحد المواطنين عن صحة فيديو صادم متداول لشخص يتفحّص محتويات النودلز تحت المجهر وتظهر فيها حشرات غريبة.

وفي التفاصيل، نشر أحد رواد مواقع التواصل في حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو قال ناشروه إنه لـ"شخص أدخل الأندومي تحت المجهر، ليكتشف الصدمة".

وتوجه الناشر للهيئة بالسؤال: "هل ما تم نشره حقيقي؟ وهل ممكن تعدي مثل هذه الأمور وتصل أسواقنا؟ لأنه صراحة المقطع أقلقني".

وجاء رد الهيئة: "تحية طيبة، تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخليا للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي".

إقرأ المزيد
"التنظيف الهوسي" يجتاح "تيك توك" وعلماء النفس يشرحون مشكلة هذا "الترند"

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا