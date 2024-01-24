"كنت زي القمر".. إعلامية مصرية تتهم طبيب تجميل لبنانيا شهيرا بتشويه وجهها

اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد طبيب تجميل شهيرا بتشويه وجهها، موضحة أنها سترفع ضده قضية.

وفي حسابها على "إنستغرام"، نشرت ريهام سعيد صورة قالت إنها من حساب الطبيب، ويظهر سيدتين قبل وبعد عملية التجميل.

وعلقت الإعلامية على الصورة قائلة: "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفه وتقول إنها أنا؟ ده ـنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك..مين الست اللي إنت حاطتها دي؟ والدتك؟" على حد قولها.

وأضافت: "عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتإذي ناس كتير أوي..أنت تبعد حاجة عن أنك تكون دكتور..أنت وقعت غلط خالص"، على حد وصفها.

وأردفت: "أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد..كل ما أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج، لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت إيه..حاطت أي صورة فيك (مزيفة) لواحدة تانيه وبتقول أنها أنا؟؟؟؟؟ أنت معمول من إيه؟ الدكتور نادر صعب يا جماعة إوعا حد يتعامل معاه إوعا..بوظ الناس في لبنان رايح أربيل بلوط الباقي".

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المصدر: RT