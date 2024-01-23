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"بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز".. الفنان المصري أحمد العوضي يدخل المستشفى بشكل مفاجئ

مجتمع

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قالت وسائل الإعلام المصرية إن الفنان المصري أحمد العوضي يخضع للفحص والملاحظة في أحد المستشفيات بعد نقله إليه منذ 3 أيام، وذلك بعد أيام من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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ووفقا لموقع "مصراوي" أكد مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي: "الفنان يخضع بالفعل للفحص والملاحظة بعد نقله المستشفى منذ 3 أيام إثر شعوره باجهاد وضيق بالتنفس وتعب، إذ لم يخضع لراحة كافية بعد فيلم (الإسكندراني)، وجولات عرضه، ودخل مباشرة تصوير (حق عرب) المسلسل الذي يقوم ببطولته".

وتابع المصدر: "الفنان أحمد العوضي هو من طلب التكتم على خبر تواجده بالمستشفى، وبالفعل تم منع الزيارات عنه".

وأعلن السيناريست محمود حمدان "مؤلف مسلسل حق عرب"، نقل أحمد العوضي إلى المستشفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، قبل أن يقوم بحذف المنشور في وقت لاحق.

يذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، أعلنا رسميا الأسبوع الماضي، طلاقهما بعد زواج دام 5 سنوات.

المصدر: مصراوي

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