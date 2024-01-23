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بوتين يقر بمرسوم رئاسي تدابير دعم للأسر "الكثيرة الأطفال"

مجتمع

بوتين يقر بمرسوم رئاسي تدابير دعم للأسر
rg.ru
فلاديمير بوتين مع أفراد عائلة كبيرة
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا "بشأن تدابير الدعم الاجتماعي للعائلات الكثيرة الأطفال".

وينص المرسوم على أن الأسرة الكثيرة الأطفال هي عائلة لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، وقد تم نشر الوثيقة على الموقع الإلكتروني للوثائق القانونية.

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وجاء في المرسوم :"مع الأخذ في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه الأسرة في تنمية الدولة والمجتمع، يقرر الإثبات أن الأسرة الكثيرة الأطفال في روسيا هي عائلة تضم ثلاثة أطفال أو أكثر، ولا يمكن تغيير وضعها القانوني هذا. ويتم توفير تدابير الدعم الاجتماعي للعائلات الكبيرة حتى يبلغ الطفل الأكبر سن 18 أو 23 عاما، مع شرط أن يدرس في مؤسسة تمارس نشاطا تعليميا حضوريا".

ويضمن المرسوم لأفراد العائلات الكثيرة الأطفال أيضا توفير مساعدات حكومية ومدفوعات الدولة فيما يتعلق بولادة الأطفال وتربيتهم، وتدابير الدعم في مجال علاقات العمل، فضلا عن الارتياد المجاني للمعارض والمتاحف ومجمعات الثقافة والتعيين المبكر لمعاشات تأمين الشيخوخة بالنسبة للنساء.

يذكر أن عام 2024 أعلن في روسيا عاما للعائلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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