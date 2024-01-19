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ولادة طفل لجوني ديب وأنجلينا جولي في بطرسبورغ

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ولادة طفل لجوني ديب وأنجلينا جولي في بطرسبورغ
dzen.ru
صورة أرشيفية
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ولد لدى الزوجين من بطرسبورغ ديب وجولي طفل، أطلق عليه اسم "بيار- PR".

ولادة طفل لجوني ديب وأنجلينا جولي في بطرسبورغ
gazeta.ru
صورة أرشيفية

قال المصممان من بطرسبورغ، اللذان غيّرا اسميهما إلى جوني ديب وأنجلينا جولي العام الماضي إنهما أطلقا على طفلهما الأول اسم بيار (PR) أو "العلاقات العامة".

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وقال الأب في حديثه عن الاسم الغريب لطفله إنه من قبيل الصدفة أن يكون لهذه الكلمة معنى مختلف في اللغة الروسية. وأضاف المصمم أنه عند تسجيل المولود الجديد في المكتب المدني لم يطرح أحد أي أسئلة.

يذكر أن جوني البالغ من العمر 35 عاما متأكد من أن الاسم له جذور أوروبية.

وقد أعلن الوالدان عن نيتهما لتعميد الطفل. وأشار الأب قائلا: "لقد اخترنا بالفعل عرابا، فهو رجل العلاقات العامة لدينا الذي يساعد في تسيير شؤون عائلتنا وترويجها". وتخطط الأسرة لإنجاب طفل آخر وهي بنت، واتفقا ديب وجولي على اسم لها وهو"ركلاما" (الإعلان  التجاري).

فيما لا يستبعد الزوجان أن ابنهما (بيار جونيفيتش) سيغيّر اسمه بعد بلوغه سن 16 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

 

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