الكويت..قرار قضائي بحبس مواطنين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشينستا بالحيلة

أصدرت السلطات الكويتية قرارا يقضي بحبس مواطنين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشنستا بالحيلة.

وأفادت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية بأن "محكمة الجنايات قضت بحبس مواطنين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشينستا بالحيلة والاعتداء عليها بالضرب بعد رفضهما دفع 400 ألف دينار للتنازل عنهما".

محكمة الجنايات تقضي بحبس مواطنين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشنستا بالحيلة والاعتداء عليها بالضرب بعد رفضهما دفع 400 ألف دينار للتنازل عنهما. https://t.co/0klYemXIDxpic.twitter.com/4ScpcjuVpK — المجلس (@Almajlliss) January 21, 2024

وأثار هذا القرار تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن تفاصيل الحادثة وسببها.

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المصدر: "المجلس"