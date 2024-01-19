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فنان خليجي شهير يغيب عن السباق الرمضاني لإصابته بمرض "نادر"

الثقافة والفن

فنان خليجي شهير يغيب عن السباق الرمضاني لإصابته بمرض
Gettyimages.ru
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أكد الفنان الكويتي القدير علي جمعة غيابه هذا العام عن السباق الرمضاني المقبل بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في عدة أعمال فنية بسبب ظروفه الصحية التي منعته من المشاركة في أكثر من عمل.



وفي تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أوضح علي جمعة أنه يعاني من مرض "الذئبة الحمراء" الذي يعد من الأمراض النادرة لكونه يصيب من واحد إلى عشرة أشخاص من أصل مليون شخص وحاليا يخضع لفترة علاج من هذا المرض في المستشفيات المحلية من خلال جلسات علاجية وبعض الأدوية.

وأشار جمعة إلى الأعراض التي تظهر على المصابين بهذا المرض قائلا: "مرض "الذئبة الحمراء" يتسبب بانعكاس جهاز المناعة في جسم الإنسان، حيث يعتبر الجهاز المناعي هو الدفاع الخاص للجسم ويحارب الأمراض لكن بعد الإصابة بهذا المرض يتحول الجهاز المناعي إلى جهاز يهاجم أعضاء جسم الإنسان ويهاجم أعضاء حيوية مثل الكلى والكبد والقلب، وحاليا أعاني من مشاكل في هذه الأجهزة منذ ما يقارب العام الكامل والحمد لله على كل حال".

وبخصوص إمكانية السفر لتلقي العلاج في الخارج، بين جمعة أن أغلب الأطباء أكدوا له أن هذا النوع من الأمراض لا يتم علاجه من خلال عملية جراحية، فالعلاج هو بالعقاقير العلاجية وأغلبها موجودة في الكويت.

ولفت إلى أنه يفكر حاليا باستخراج تقاريره الطبية ومراسلة الأطباء والمستشفيات في الخارج وقد يلجأ للسفر لتلقي العلاج.

فنان خليجي شهير يغيب عن السباق الرمضاني لإصابته بمرض

المصدر: "الأنباء" الكويتية

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