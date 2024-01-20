تركيا.. تفادي كارثة "باللحظة الأخيرة" داخل خط مترو أنفاق في إسطنبول (فيديو)

نشرت قناة "سوزجو" التركية مقطع فيديو يظهر آلة حفر كانت تعمل بالقرب من خط مترو أنفاق، يربط منطقة مجيدية كوي بوسط إسطنبول وبين المطار الرئيسي، وهي تخترق بطريق الخطأ سقف نفق المترو.

وأبان الفيديو آلة الحفر وهي تخترق النفق والأضرار التي لحقت بالنفق والقضبان، وتبين من الصور أن الحفر اخترق سقف النفق ووصل إلى قضبان المترو.

وقال متحدث باسم وزارة النقل إنه تم الانتهاء من إصلاح النفق بعد الحادث.

وأشارت القناة إلى أنه تم تفادي الكارثة في اللحظة الأخيرة بإيقاف القطار بسبب انقطاع النظام الكهربائي.

Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattında faciadan dönüldü...



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattında büyük tehlike atlatıldı. Metro güzergahı üzerinde çalışma yapan bir inşaat şirketine ait sondaj makinesi önce tavanı… pic.twitter.com/xsBD65BCOU — Sözcü (@gazetesozcu) January 20, 2024

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المصدر: "سوزجو"