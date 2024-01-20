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تركيا.. تفادي كارثة "باللحظة الأخيرة" داخل خط مترو أنفاق في إسطنبول (فيديو)

مجتمع

تركيا.. تفادي كارثة
AFP
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نشرت قناة "سوزجو" التركية مقطع فيديو يظهر آلة حفر كانت تعمل بالقرب من خط مترو أنفاق، يربط منطقة مجيدية كوي بوسط إسطنبول وبين المطار الرئيسي، وهي تخترق بطريق الخطأ سقف نفق المترو.

وأبان الفيديو آلة الحفر وهي تخترق النفق والأضرار التي لحقت بالنفق والقضبان، وتبين من الصور أن الحفر اخترق سقف النفق ووصل إلى قضبان المترو.

وقال متحدث باسم وزارة النقل إنه تم الانتهاء من إصلاح النفق بعد الحادث.

وأشارت القناة إلى أنه تم تفادي الكارثة في اللحظة الأخيرة بإيقاف القطار بسبب انقطاع النظام الكهربائي.

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المصدر: "سوزجو"

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