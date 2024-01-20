رغد صدام حسين تكشف حقيقة "رسائل كتبها صدام حسين" (صورة)

كشفت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حقيقة رسائل يتم نشرها على أن والدها كتبها.

وفي حسابها على منصة "إكس"، كتبت رغد صدام حسين: "هناك من يتاجر برسائل والدي الرئيس الشهيد صدام حسين على أنها أصلية، وهذا الشيء غير صحيح".

وأضافت: "يرجى الانتباه إلى أن هذه الأوراق "مزورة"، وأن رسائله الأصلية محفوظة لدينا، ولم ولن نعرضها للبيع، بل سنضعها في متحف خاص به داخل العراق باذن الله، ليراها كل من يزور بلدنا بعدما تستقر الأوضاع ويعود كل شيء لمكانته الطبيعية".

⭕️ تنويه

هناك من يتاجر برسائل والدي الرئيس الشهيد #صدام_حسين على إنها أصلية، وهذا الشيء غير صحيح.

يرجى الانتباه بأن هذه الأوراق "مزورة" وأن رسائله الأصلية محفوظة لدينا، ولم ولن نعرضها للبيع، بل سنضعها في متحف خاص به داخل #العراق باذن الله، ليراها كل من يزور بلدنا بعدما تستقر… pic.twitter.com/c68tBz7TJr — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 20, 2024

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المصدر: RT