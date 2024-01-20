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رغد صدام حسين تكشف حقيقة "رسائل كتبها صدام حسين" (صورة)

مجتمع

رغد صدام حسين تكشف حقيقة
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كشفت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حقيقة رسائل يتم نشرها على أن والدها كتبها.

وفي حسابها على منصة "إكس"، كتبت رغد صدام حسين: "هناك من يتاجر برسائل والدي الرئيس الشهيد صدام حسين على أنها أصلية، وهذا الشيء غير صحيح".

وأضافت: "يرجى الانتباه إلى أن هذه الأوراق "مزورة"، وأن رسائله الأصلية محفوظة لدينا، ولم ولن نعرضها للبيع، بل سنضعها في متحف خاص به داخل العراق باذن الله، ليراها كل من يزور بلدنا بعدما تستقر الأوضاع ويعود كل شيء لمكانته الطبيعية".

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المصدر: RT

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