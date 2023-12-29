 
مباشر

رغد صدام حسين تثير تفاعلا بكلمة بذكرى إعدام والدها (فيديو)

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تثير تفاعلا بكلمة بذكرى إعدام والدها (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/woxf

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لرغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين نشرته عشية ذكرى إعدامه في 30 ديسمبر 2006.

وقد أعاد النشطاء على منصة x نشر الكلمة عبر صفحاتهم، فيما نشر آخرون مقاطع مصورة للرئيس الراحل.

وكتب أحدهم: "وهذا الفديو المتواضع هدية مني لروح الرفيق القائد صدام حسين له من الله المغفرة والرحمة والنور وكلمة السيدة رغد سيكون مونتاجها علي وسوف أخرجها بإذن الله بأحلى شكل/ابو الحارث".

وقال آخر: "رحم الله شهيد الامة العربية والاسلامية ابونا الغالي الرئيس صدام حسين وتقبله وسائر شهداء العراق الشرفاء في جنات النعيم اهلنا واخوانا وعزوتنا وابناء عمومتنا يا غالية يابنت الغالي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا