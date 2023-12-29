رغد صدام حسين تثير تفاعلا بكلمة بذكرى إعدام والدها (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لرغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين نشرته عشية ذكرى إعدامه في 30 ديسمبر 2006.

كلمة السيدة #رغد_صدام_حسين بالذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس القائد #صدام_حسين رحمه الله. pic.twitter.com/054l54sq73 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 28, 2023

وقد أعاد النشطاء على منصة x نشر الكلمة عبر صفحاتهم، فيما نشر آخرون مقاطع مصورة للرئيس الراحل.

وكتب أحدهم: "وهذا الفديو المتواضع هدية مني لروح الرفيق القائد صدام حسين له من الله المغفرة والرحمة والنور وكلمة السيدة رغد سيكون مونتاجها علي وسوف أخرجها بإذن الله بأحلى شكل/ابو الحارث".

وهذا الفديو المتواضع هدية مني لروح الرفيق القائد صدام حسين له من الله المغفرة والرحمة والنور وكلمة السيدة رغد سيكون مونتاجها علي وسوف أخرجها بإذن الله بأحلى شكل/ابو الحارث pic.twitter.com/DgEE7i5Trx — الهمام (@alhareth24) December 28, 2023

وقال آخر: "رحم الله شهيد الامة العربية والاسلامية ابونا الغالي الرئيس صدام حسين وتقبله وسائر شهداء العراق الشرفاء في جنات النعيم اهلنا واخوانا وعزوتنا وابناء عمومتنا يا غالية يابنت الغالي".

رحم الله شهيد الامة العربية والاسلامية ابونا الغالي الرئيس #صدام_حسين وتقبله وسائر شهداء العراق الشرفاء في جنات النعيم اهلنا واخوانا وعزوتنا وابناء عمومتنا يا غالية يابنت الغالي #العراق#رغد_صدام_حسينpic.twitter.com/76LCOe81zp — ⚜فيصل مياس ⚜ (@faisslmeas) December 28, 2023

المصدر: RT