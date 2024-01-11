مدير سيرك موسكو يزور كتيبة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

زار إدغار زاباشني مدير سيرك موسكو الكبير ومدرب الحيوانات الشهير اللبؤة (كيارا) التي تعيش مع الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن إدغارد زاباشني وصل إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في موقع كتيبة "إسبانيول "الطوعية لزيارة اللبؤة كيارا البالغة من العمر عاما ونصف العام، والتي تعيش مع الجنود.

وقال زاباشني في مقابلة مع وكالة "نوفوستي":" لقد جئت اليوم إلى هنا مع صديقي فيتالي جوجونسكي لأرى كل شيء بأم عيني وأتطرق إلى بعض المشاكل. وأشار زاباشني إلى أنه من المهم جدا بالنسبة للرجال اليوم أن يبقى الحيوان معهم، فهو يلعب دور تعويذتهم".

إقرأ المزيد

والجدير بالذكر أن الجنود الروس أنقذوا لبؤة صغيرة من حديقة الحيوان في مدينة ماريوبول حيث دارت معارك دامية ضارية في ربيع عام 2022. ومنذ ذلك الحين تعيش اللبؤة مع العسكريين. وكان زميل زاباشني الذي حمل علامة النداء "السيرك" يخدم في كتيبة "أسبانيول" للمتطوعين ، لكنه لقي مصرعه مع شبل الأسد الذي كان يعتني به.

وتعيش في كتيبة "إسبانيول" أيضا عائلة كاملة من كلاب (ألبايس) والتي حصلت بالفعل على ذرية، وأشار مدرب الحيوانات الشهير إلى أن ذلك يدل على الظروف الجيدة التي خلقها الجنود الروس للحيوانات. وأعطى زاباشني اللبؤة مائة كيلوغرام من اللحم، وأهدى جنود الكتيبة أجهزة كمبيوتر محمولة.

وقال زاباشني أيضا إنه "سيواصل المجيء إلى هنا وزيارة الحيوانات". وشكر المدرب الجميع على إتاحة الفرصة له للتواجد في منطقة العمليات الخاصة، مشيرا إلى أن" ذلك شرف كبير بالنسبة إلي".

المصدر: نوفوستي