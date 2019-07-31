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حديقة الحيوان في موسكو تنتظر زواج الباندا

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حديقة الحيوان في موسكو تنتظر زواج الباندا
Sputnik Natalia Seliverstova
دب الباندا الصيني
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تسعى إدارة حديقة الحيوان في موسكو إلى تذليل كافة الصعوبات وتوفير الظروف المناسبة كي تحمل أنثى الباندا الصينية التي أهداها الزعيم الصيني، شي جين بينغ، لروسيا.

وقال ناطق باسم حديقة الحيوان في موسكو، إن الإدارة ترتب من حين لآخر لقاءات شاعرية بين ذكر وأنثى الباندا، حتى يتعرف الحيوانان على بعضهما البعض، دون أن يتسبب ذلك في أي نزاعات بينهما.

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ويأمل المسؤول من الحديقة أن يتعود "جوي" و"دندن" على بعضهما البعض مع مرور الوقت، حتى يتسنى لهما في وقت من الأوقات المعاشرة، ومن ثم إنجاب باندا صغيرة، إلا أن ذلك أمر نادر الحدوث.

يذكر أن أنثى الباندا تنجب فقط بعد بلوغها 8 سنوات صغيرين، تطعم أحدهما فقط، بينما عادة ما يطعم الصينيون الصغير الآخر بطريقة اصطناعية.

وقد غادر "جوي" و"دندن" موطنهما الأصلي في الصين بقرار من الحكومة الصينية، في 29 أبريل الماضي، ليعيشا ضيفان على العاصمة الروسية موسكو لـ 15 عاما في حديقة الحيوان.

والباندا العملاقة أو الدب الصيني هو حيوان ضخم من عائلة الدب، موطنه الأصلي جنوب وسط وجنوب غرب الصين، ويمكن بسهولة التعرف عليه عن طريق الهالات السوداء حول عينيه وأذنيه وجسمه المستدير.

المصدر:لايف رو

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