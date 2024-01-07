لبنان..مجموعة "جنود الرب" تخترق شاشات مطار بيروت وتوجه رسالة مناهضة لـ"حزب الله" (صور + فيديو)

قامت مجموعة لبنانية تطلق على نفسها اسم "جنود الرب" باختراق شاشات المطار في بيروت، حيث عرضت رسالة مناهضة لـ"حزب الله".



واتهمت الرسالة "حزب الله" باستخدام ميناء بيروت مما أدى "إلى تفجيره"، كما اتهمت الحزب باستخدام المطار، مما سيؤدي إلى "تفجيره" من قبل إسرائيل.

وانتشرت مقاطع فيديو توثق القرصنة التي تعرضت لها شاشات مطار بيروت الدولي، حيث كُتب على الشاشة: "باسم الرب والشعب..مطار رفيق الحريري مش مطار حزب الله وإيران..يا حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) مش رح تلاقي نصير إذا بليت لبنان في حرب تتحمل مسؤوليتها وتبعاتها..يا حزب الله ما رح نحارب نيابة عن حدا..طيرتوا مرفأنا والآن بدكن تطيروا مطارنا بسبب إدخال السلاح..فليتحرر المطار من قبضة الدولية".

و"جنود الرب" هم مجموعة مسيحية متطرفة، بدأت على شكل مجموعات أمن ذاتي في المناطق المسيحية في العاصمة، ثم أصبحت تقيم عراضات مسلحة.

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المصدر: RT