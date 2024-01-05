مصر..غرق مركب سياحي في الغردقة وإنقاذ ركابه

تعرض مركب (لنش) سياحي في مدينة الغردقة اليوم الجمعة للغرق، فيما كان على متنه 16 بين سواح وأفراد محليين مصريين تم إنقاذهم.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة المختصة بـ"البحر الأحمر" إشارة استغاثة بتعرض "لنش" سياحي للغرق اليوم في الغردقة، حيث تمكن عدد من المراكب السياحية المجاورة في منطقة الحادث من التدخل على عجل وإنقاذ الركاب ونقلهم إلى الرصيف البحري دون أي إصابات بينهم.

وتم بذلك إنقاذ 16 شخصا بين سواح وأفراد مصريين من طاقم المركب السياحي خلال رحلة بحرية إلى أحد مواقع الغوص.

فيما عملت الجهات المختصة على التحقيق في الواقعة وبيان سبب وملابسات غرق "اللنش".

المصدر: "المصري اليوم"