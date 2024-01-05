"أميرة الذهب" تثير تفاعلا كبيرا في مصر (فيديو)

أعلنت السلطات المصرية القبض على رجل أعمال بحوزته مواد مخدرة وأسلحة بقيمة 122 مليون جنيه وسط شائعات عن شراكته مع أميرة حسان المعروفة بـ"أميرة الذهب"، أشهر بائعة ذهب في مصر.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة، يتكون من 10 أشخاص، 3 منهم موجودين حاليا خارج البلاد، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

وقالت وزارة الداخلية المصري إن التشكيل العصابي تخصص في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش الإصطناعي البودر، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

من جهتها، ظهرت "أميرة الذهب" في فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك" لنفي الأخبار المتداولة حول شراكتها مع رجل الأعمال، وقالت إنها ستقاضي الموقع الذي نقل الخبر.

وتصدرت "أميرة الذهب" محركات البحث في مصر، مثيرة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات عديدة عن كيفية الثراء السريع والضخم لهذه السيدة.

المصدر: RT