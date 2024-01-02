وفاة أكبر معمر إيطالي عن عمر يناهز 112 عاما

توفي أكبر معمر إيطالي، جيانيني تريبولينو، عن عمر يناهز 112 عاما، حسبما أعلن مكتب عمدة مدينة توسكانا مساء الاثنين.

ولد جيانيني تريبولينو في 20 أغسطس 1912، ونجا من حربين عالميتين وأوبئة مثل "الأنفلونزا الإسبانية" و"كوفيد -19"، وفي أبريل 2021، أصبح أكبر معمر إيطالي يتم تطعيمه ضد عدوى فيروس كورونا.

وكان تريبولينو فخورا بأنه شهد العديد من الأحداث التاريخية الكبرى، وحتى وقت قريب جدا، كان في صحة جيدة جدا.

يذكر أن إيما مورانو تحتل صدارة قائمة المعمرين الإيطاليين، التي توفيت في أبريل 2017 عن عمر يناهز 118 عاما.

المصدر: RT