الكشف عن عدد المعمرين في موسكو

قالت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا إن موسكو فيها حوالي 1000 معمر يزيد عمرهم عن مئة عام، والعديد منهم بصحة بدنية جيدة.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" قالت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا إن العاصمة الروسية هي موطن لحوالي ألف شخص تزيد أعمارهم عن 100 عام، ويعيش الكثير منهم حياة نشطة للغاية.

وأضافت: "تتمتع موسكو بمستوى جيد من متوسط ​​العمر المتوقع، لقد تراجعنا قليلا بسبب وباء"كوفيد"، لكننا نعوّض ذلك الآن بوتيرة نمو سريعة في هذا المجال.

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واليوم متوسط ​​العمر المتوقع لدينا هو 78.2 سنة. وآمل أن نصل في الأعوام المقبلة إلى المستوى المطلوب".

وحسب راكوفا، لدى موسكو كل الفرص لزيادة متوسط ​​العمر المتوقع لمواطنيها إلى 80 عاما. وأشارت إلى أن العديد من المعمرين في العاصمة يشاركون في مشروع "العمر الطويل لسكان موسكو" ولا يهملون النشاط البدني.

وسبق لوسائل الإعلام أن أفادت بأن فحص الدم للأشخاص المعمرين ساعد فريقا دوليا من العلماء على كشف أسرار ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع، فاتضح أن المعمرين لديهم مستويات أقل بكثير من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك في الدم. على سبيل المثال، فإن نسبة السكر لديهم لا يتجاوز 6.5 مليمول/ لتر، ونسبة الكرياتينين لديهم لا يتجاوز 125 ميكرومول/ لتر.

المصدر: نوفوستي