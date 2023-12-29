مصر.. حلمي بكر يتعرض لأزمة صحية بعد تعرضه للسرقة بمبلغ ضخم

تصدر اسم الموسيقار المصري الكبير حلمي بكر محركات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تعرضه لأزمة صحية منعته من الحركة.

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وتساءل الكثير من الجمهور والمتابعين عن سبب مرض حلمي بكر، حيث زعم البعض أنه أصيب بالشلل الحركي.

ووفقا لموقع "القاهرة 24" فإن بكر لم يصب بالشلل الحركي كما انتشر مؤخرا، حيث أكد مصدر مقرب منه أن الموسيقار أصيب بمرض نفسي بسبب تعرضه للسرقة بمبلغ تخطى 2 مليون جنيه من قبل مدير أعماله نور أبو حساب، وعن آخر مكالمة هاتفية، أوضح المصدر: حلمي بكر قالي أنا تعبان أوي بسبب الفلوس دي.

سبق وتحدثت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، عن حالته الصحية: الأستاذ حلمي بخير، ولسة فاكر كل حاجة، وفي وعيه بس هو مبيتحركش من على السرير وجسديًا مش أحسن حاجة، ولسة كان من يومين نادية مصطفى وعاطف إمام هنا وبيتكلموا معاه وهو فاكر كل حاجة وكان بيتناقش معاهم في الفن.

سبق وتعرض الموسيقار حلمي بكر للسرقة من نور أبو حساب، حيث اقترض الأخير مبلغا ماليا كبيرا قدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، من حساب الموسيقار حلمي بكر دون علم الأخير، وذلك حسب تصريحات زوجة الموسيقار.

وعن تفاصيل اكتشاف أسرة الموسيقار حلمي بكر الواقعة، قالت سماح القرشي: المبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه واكتشفنا الموضوع من البنك، روحنا نسأل عن الفوايد، قالولنا مش موجودة أنتو عاملين قرض.

المصدر: القاهرة 24