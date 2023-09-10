مصر.. أول رد من الموسيقيين على الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

كشف عضو نقابة المهن الموسيقية بمصر حلمي عبدالباقي، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور صحة الموسيقار حلمي بكر، مبينا أن أحدا لم يهمل الموسيقار بكر "لأن الجميع يحبه".

وأضاف عبدالباقي في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية يتواصل بشكل دائم مع الموسيقار حلمي بكر، للاطمئنان عنه.

هذا وقد ناشد الموسيقار سليم سحاب، المطربين والعاملين بالمجال الفني في مصر، لمساعدة الملحن حلمي بكر، الذي يعاني "حالة نفسية سيئة" في الآونة الأخيرة، مبينا أنه تواصل مع بكر مؤخرا وفوجئ بالحالة التي يمر بها.

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وقال الموسيقار سحاب في تصريحات تلفزيونية: "أتوجه إلى كل المطربين الشباب الذين كانوا يتهافتون على باب حلمي بكر لكي يأخذوا منه لحناً ويصبحوا مشهورين، وأطلب منهم أن يقدموا له الدعم مثل ما قدمه لهم في وقت سابق".

هذا وكان حلمي بكر قد تحدث إلى وسائل إعلام محلية، وأوضح حينها أنه يعاني من حالة نفسية وصحية سيئة للغاية خلال الفترة الماضية، وأنه أصبح لا يفارق فراش المرض بعد عودته من المستشفى، وأرجع سبب أزمته النفسية إلى المشاكل الأسرية.

كما أعرب بكر عن حزنه الشديد بسبب المحيطين به، وأضاف أن الجميع من حوله أصبحوا لا يطمئنون عنه بعد أزمته الصحية.

ولفت إلى أنه يعاني من بعض المشاكل النفسية التي لم يستطع التغلب عليها ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

إلى ذلك، كشف بكر أيضا أن أزمته الصحية أهدرت الكثير من ثروته، واستدرك قائلا: "أنا خسرت كل شيء في فترة مرضي ودخلت المستشفى على رجلي وخرجت على كرسي، ولم أخرج من بيتي منذ أكثر من شهرين، وأنتظر أمر الله على فراشي".

المصدر: مصر تايمز + صحيفة الخليج