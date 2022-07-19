أزمة الملحن حلمي بكر و الفنان حميد الشاعري تتصدر الواجهة وابن الأخير يهاجم الأول

رد نجل الفنان حميد الشاعري، نديم على هجوم الملحن حلمي بكرعلى والده في وسائل الإعلام، عبر منشور قام بكتابته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب نجل حميد الشاعري عبر حسابه :"أستاذ حلمي لو محتاج مساعدة ماديا أو نفسيا الكابو مش حيتاخر عليك لكن ما ينفعش كل ما تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعري.. اللي للأسف تاريخك ميجيش تمن تاريخه ولا فنيا ولا أخلاقيا للأسف 30 سنة من عمري ما بيعملش حاجة في حياته غير التقليل من الناس، ومن الفنانين ومن أعمالهم".

وأضاف الشاعري :"فرق التربية كبير أوي بينك وبين الكابو حتى في الفكر الموسيقي والمعاملة مع الناس، والكابو كبير مقامه ومش بيرد عليك عشان هو أكبر من كده وأكبر منك بالذات ودايما بيقولي ما تردش على حد، لكن ولاده كبرو ومش حيسمحو إنك تقطع في أبوهم".

واعتبر نجل حميد الشاعري أن والده كان سرا لاستمرارية ونجاح العديد من الفنانيين في مصر، واختتم حديثه، قائلا: "حاول يا أستاذ حلمي تكسب الناس عشان الدنيا فانية، متبقاش خسران السيرة الطيبة وكمان الناس".

وكان قد أعاد الفنان حميد الشاعري قصة الخلاف القديم بينه وبين الملحن حلمي بكر إلى الواجهة بعد حديثه في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، عن هجوم بكر على أعماله بشكل دائم في وسائل الإعلام.

ورد الملحن حلمي بكر على هذه التصريحات مؤكدا أن لم يكن هناك خلاف مع حميد الشاعري وما يربطه به عندما كان فى لجنة الاختبارات بنقابة المهن الموسيقية وكان وقتها يشغل منصب النائب وقام بتقييم حميد الشاعري على أساس علمي.

و اعتبر حلمي أن رفضه لامتهان حميد الشاعري مجال الموسيقى لأنه "شخص غير أكاديمي"، وقال أنه قدم الفلكلور المصري والليبي بشكل موسيقي ساعد على إخفاء هوية الفلكلور الأصلية.

المصدر: صدى البلد+social media