وفاة مصمم مسدس Glock الشهير

توفي مؤسس شركة Glock النمساوية لصناعة الأسلحة النارية، ومصمم النموذج الأساسي للمسدس الذي يحمل نفس الاسم، غاستون غلوك، عن عمر يناهز 94 عاما.

وقالت الشركة في بيان الإعلان عن وفاة مؤسسها:"مؤسس شركتنا لم يحدث ثورة في عالم الأسلحة النارية في الثمانينيات فحسب، بل أسس أيضا علامة Glock التجارية كشركة رائدة عالميا في صناعة الأسلحة النارية".

ولد غاستون غلوك في 19 يوليو 1929، وأصبح مهندسا ومخترعا وأسس شركة Glock التي صنعت المسدسات الشهيرة التي تحمل اسمها.

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بدأت شركة Glock مسيرتها في تطوير الأسلحة عام 1963، وأنتجت العديد من المسدسات التي تستخدم من قبل القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون حول العالم، ومن بين أشهر المسدسات التي أنتجتها كان Glock 17.

المصدر: rbc+وكالات