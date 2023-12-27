السعودية.. تفاعل كبير على مواقع التواصل مع مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان ومفتي عام المملكة ـ فيديو

وثق مقطع فيديو زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء للمفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.



ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر مقطع فيديو يبين الأمير محمد بن سلمان وهو يلقي التحية على المفتي قائلا: "السلام عليكم "، حيث رد المفتي السلام وكان يهم للقيام من مكانه، لكن ولي العهد رفض قائلا: استرح استرح يا شيخ".

وأظهر مقطع الفيديو الأمير محمد ين سلمان وهو يقبل رأس المفتي العام، ويطمئن عليه قائلا: "كيف أمورك الله يسلمك طمني عنك؟" حيث قال الشيخ عبد العزيز في رده: "كيفك طيب؟" ليرد ولي العهد: الحمد لله، على ما تحب الله يسلمك".

رفع الله قدر سمو سيدي ولي العهد الأمين ، ولا يُستغرب هذا " النُبل " منه - سلمه الله تعالى من كُل سوءٍ ومكروه - تجاه سماحة الوالد المُفتي حفظه الله .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) December 27, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "رفع الله قدر سمو سيدي ولي العهد الأمين، ولا يُستغرب هذا "النُبل" منه - سلمه الله تعالى من كُل سوءٍ ومكروه - تجاه سماحة الوالد المُفتي حفظه الله"، وأضاف آخر: "الله يرفع قدر سمو سيدي ولي العهد الأمين، على هذا الوصل غير المستغرب منه حفظه الله تجاه سماحة الوالد المُفتي عبدالعزيز آل الشيح متعه الله بالصحة والعافية".

إقرأ المزيد

المصدر: RT